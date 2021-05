Un primo dal gusto deciso: orecchiette con salsiccia e crema di patate e funghi (Di venerdì 21 maggio 2021) Ogni sera amo sperimentare piatti nuovi, insoliti. Dato che al mio ragazzo piace il sapore dei funghi ma non ama vederli nel piatto, ho pensato di farci una crema. Volevo provare un sapore nuovo quindi ci ho aggiunto delle patate. Il risultato? Una vera bontà! orecchiette con salsiccia e crema di patate e funghi Ingredienti per 2 persone:•250g orecchiette fresche•150g salsiccia •150g funghi porcini•2 patate medie•1 spicchio aglio•1/4 cipolla•prezzemolo •sale•pepePreparazione:Tagliate finemente aglio e cipolla e fate rosolare in padella con un filo d'olio. Aggiungete i funghi (freschi o congelati), e fate cuocere per 5 minuti. Aggiungete sale, pepe e ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di venerdì 21 maggio 2021) Ogni sera amo sperimentare piatti nuovi, insoliti. Dato che al mio ragazzo piace il sapore deima non ama vederli nel piatto, ho pensato di farci una. Volevo provare un sapore nuovo quindi ci ho aggiunto delle. Il risultato? Una vera bontà!condiIngredienti per 2 persone:•250gfresche•150g•150gporcini•2medie•1 spicchio aglio•1/4 cipolla•prezzemolo •sale•pepePreparazione:Tagliate finemente aglio e cipolla e fate rosolare in padella con un filo d'olio. Aggiungete i(freschi o congelati), e fate cuocere per 5 minuti. Aggiungete sale, pepe e ...

Advertising

fattoquotidiano : I DATI Oggi il primo monitoraggio Iss con i nuovi criteri. Per Friuli, Molise e Sardegna il via libera potrebbe arr… - ilfoglio_it : C'è l'accordo sul “Certificato Covid digitale dell'Ue”. Dal primo di luglio chi è vaccinato, ha un tampone negativo… - riotta : Era chiaro dal primo momento che il processo @matteosalvinimi non poteva che essere anche un processo al premier… - MrCacco02 : @TrimyJorge Infatti non è la mia opinione su potere, privilegio e minoranze il tema del thread Il problema qua inv… - luizenorc : RT @RadioSavana: Turisti? No, clandestini africani, direzione Italia. Dove sono anziani, donne e bambini? Dov'è la disperazione di chi scap… -