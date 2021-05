Traffico Roma del 21-05-2021 ore 10:00 (Di venerdì 21 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto ancora intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche sul tratto Urbano dell’a24 Tor cervare la tangenziale est sulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico un incidente sulla via Flaminia in colonna il Traffico tra viale di Tor di Quinto via di Grottarossa in direzione del raccordo trafficato anche il tratto tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione del centro Traffico in coda sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma ed ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia segnalato anche un incidente per lavori di potatura soccorso Trieste divieto di transito fino alle 16:30 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto ancora intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia coda anche sul tratto Urbano dell’a24 Tor cervare la tangenziale est sulla tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico un incidente sulla via Flaminia in colonna iltra viale di Tor di Quinto via di Grottarossa in direzione del raccordo trafficato anche il tratto tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione del centroin coda sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima in direzione died ancora tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Pomezia segnalato anche un incidente per lavori di potatura soccorso Trieste divieto di transito fino alle 16:30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma La Smart Road del futuro secondo Anas: tecnologia, sostenibilità e sicurezza Obiettivo: trasformare la strada da asfalto a opera smart puntando su controllo del traffico ...SS51 Alemagna (Veneto) Tangenziale di Catania A19 Palermo - Catania A90 Grande Raccordo Anulare di Roma ...

Traffico Roma del 21 - 05 - 2021 ore 09:00 ...raccordo è via dei Due Ponti E anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada del aeroporto dell'Urbe traffico incolonnato sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima in direzione di Roma ...

Traffico Roma del 21-05-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Camion in fiamme, coda tratto aretino A1 in sud Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, ci sono 7 km di coda per un camion in fiamme, ora spento, all'altezza del km 352. Il traffico inizialmente scorreva su una sola corsia, ora s ...

Galleria Tempio di Giove: partono i lavori. Una corsia interdetta al traffico Al via da martedì 25 maggio i lavori di manutenzione programmata, all’interno della canna in direzione nord, della galleria Tempio di Giove situata sulla statale 7 “Appia” in provincia di Latina. Per ...

