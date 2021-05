SSP Aragon | the return of rookie Michel Fabrizio

(Di venerdì 21 maggio 2021) At almost 37,is back in action in the world championship, a series he hasn't raced in since 2015, when he stood in for the injured Nico Terol in SBK, aboard the Althea Ducati Panigale.

Motorsport_IT : #Supersport | #SSP, Aragon, Libere: Tuuli domina il venerdì davanti a Odendaal

Motosprint.it

, il ritorno del 'rookie' Michel Fabrizio 'Mi sento bene con la nuova squadra' Il 2021 rappresenta un nuovo inizio per Chaz, passato dal team ufficiale ad una squadra satellite Ducati: ' E' ...Il finlandese della MV Agusta chiude al comando anche le seconde libere e si prenota per un posto da protagonista nella Superpole di domani ...Niki Tuuli è il migliore del venerdì di libere della Supersport ad Aragon. Segue Steven Odendaal in sella alla Yamaha del team Evan Bros, mentre Cluzel è terzo. Quinto tempo per De Rosa.