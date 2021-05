Samp | Ranieri comunica l' addio Le due opzioni per l' anno prossimo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Claudiolascia ladoria. Il tecnico romano hato la sua decisione alla squadra al 'Mugnaini', al termine della rifinitura in vista della gara conclusiva del campionato in programma ...

Niente da fare:ha mandato vari segnali alla proprietà, inclusa la disponibilità a 'mettersi l'elmetto', ponendo tuttavia la data di dopodomani, 23 maggio, come termine ultimo per prendere ...ADDIO- Secondo le indiscrezioni rilanciate da Sky Sport ,avrebbe sciolto le riserve comunicando alla società prima e ai giocatori poi la sua intenzione di non proseguire il rapporto ...Claudio Ranieri lascerà la Sampdoria a fine campionato. La decisione è stata comunicata oggi a dirigenti e calciatori.Il tecnico blucerchiato nella giornata di oggi avrebbe comunicato a squadra e staff la sua decisione di lasciare la panchina della Samp ...