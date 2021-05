Ranieri: “Oggi ho detto alla squadra che non resterò alla Samp. Non ci sono i presupposti per continuare” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, in un’intervista ufficiale rilasciata ai canali ufficiali del club doriano, ha annunciato il suo addio a fine stagione. “Vorrei porre fine alla telenovela del mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) L’allenatore delladoria, Claudio, in un’intervista ufficiale rilasciata ai canali ufficiali del club doriano, ha annunciato il suo addio a fine stagione. “Vorrei porre finetelenovela del mio contratto.hoche nonun altro anno. Non cii contenuti, iper restare. Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto laho parlato loro,stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto ...

