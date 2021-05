Ranieri ha deciso il suo futuro: addio alla Sampdoria (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudio Ranieri non sarà più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico ha deciso di cambiare aria, i blucerchiati dovranno trovare una nuova guida “Ranieri non sarà più l’allenatore della Sampdoria” – questo è quanto riportato da Sky Sport. Il tecnico dopo l’ottima stagione alla guida dei blucerchiati, attualmente al nono posto, ha deciso di cambiare aria per cercare nuovi stimoli e progetti. Ora Ferrero dovrà mettersi a lavoro per cercare una guida che si avvicini al livello di Sir Claudio, per il prossimo campionato. In aggiornamento Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudionon sarà più l’allenatore della. Il tecnico hadi cambiare aria, i blucerchiati dovranno trovare una nuova guida “non sarà più l’allenatore della” – questo è quanto riportato da Sky Sport. Il tecnico dopo l’ottima stagioneguida dei blucerchiati, attualmente al nono posto, hadi cambiare aria per cercare nuovi stimoli e progetti. Ora Ferrero dovrà mettersi a lavoro per cercare una guida che si avvicini al livello di Sir Claudio, per il prossimo campionato. In aggiornamento Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

DiMarzio : #Ranieri ha deciso di non restare alla @sampdoria @SkySport - LukeRedblack : RT @DiMarzio: #Ranieri ha deciso di non restare alla @sampdoria @SkySport - Rickyrickyric89 : RT @DiMarzio: #Ranieri ha deciso di non restare alla @sampdoria @SkySport - sportli26181512 : Ranieri lascia la Sampdoria: decisione comunicata a giocatori e dirigenti. Le news: L'allenatore ha deciso di lasci… - keralista : RT @DiMarzio: #Ranieri ha deciso di non restare alla @sampdoria @SkySport -