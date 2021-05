Quando arrivai al Viminale e Huawei… Il ricordo di Marco Mayer

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 maggio 2021) Quattro anni fa ho preso servizio alcome consigliere del ministro per la cybersecurity. Una volta preso possesso del mio ufficio mi fu consegnato un telefono di servizio di marca Huawei; devo dire che rimasi interdetto e stupito. Conoscendo le ombre sulle telecomunicazioni cinesi non me lo aspettavo proprio e chiesi subito lumi all’amministratore di sistema. Mi spiegò con grande gentilezza che lo smartphone che mi era stato appena consegnato apparteneva a un grosso lotto di routine, assegnato da Consip per coprire le molteplici esigenze centrali e periferiche del ministero dell’Interno (direzioni centrali, prefetti e prefetture). Il mio smartphone (come tanti altri) era il frutto di una procedura selettiva tipica delle gare Consip – consolidate da tempo – che non si limitavano al, ma comprendevano l’approvvigionamento di molti altri ...