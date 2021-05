Neve record di Europa centrale in pieno Maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempeste di Neve Europa centrale.Negli ultimi mesi, ampie aree della Repubblica Ceca sono state sommerse da pesanti nevicate, mentre quelle recentissime, sono state anomale ed inaspettate dato l’avvicinarsi della stagione estiva. La Neve è caduta anche questa settimana, eppure siamo a Maggio inoltrato. Questo evento, del tutto straordinario ed inaspettato, secondo gli esperti è dipeso da un’intensa massa d’aria fredda ed artica che ha coinvolto tutta l’Europa, travolgendo la Maggior parte dei paesi con temperature fortemente al di sotto della media. Le regioni più coinvolte sono state senza dubbio la Repubblica Ceca, comprese le località di montagna mete del turismo stagionale. Anche il direttore Ales Hnizdo, del distretto di Labska Bouda ha evidenziato come la ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempeste di.Negli ultimi mesi, ampie aree della Repubblica Ceca sono state sommerse da pesanti nevicate, mentre quelle recentissime, sono state anomale ed inaspettate dato l’avvicinarsi della stagione estiva. Laè caduta anche questa settimana, eppure siamo ainoltrato. Questo evento, del tutto straordinario ed inaspettato, secondo gli esperti è dipeso da un’intensa massa d’aria fredda ed artica che ha coinvolto tutta l’, travolgendo lar parte dei paesi con temperature fortemente al di sotto della media. Le regioni più coinvolte sono state senza dubbio la Repubblica Ceca, comprese le località di montagna mete del turismo stagionale. Anche il direttore Ales Hnizdo, del distretto di Labska Bouda ha evidenziato come la ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Neve record di Europa centrale in pieno Maggio - CorriereQ : Neve record di Europa centrale in pieno Maggio - CentroMeteoITA : #METEO #NEVE - Accumuli #nevosi quasi da #record #Alpi del nord-est, fino a 4 metri e mezzo in quota. Ecco tutti i… -