Max Gazzè alla “Suite 102.5 Prime Time Live”, ecco quando (Di venerdì 21 maggio 2021) MILANO – L’immancabile appuntamento con la grande musica Live è tutti i lunedì sera solo su RTL 102.5: lunedì 24 Max Gazzè che si esibirà proponendo i suoi più grandi successi e i brani contenuti nel suo nuovo album ‘La matematica dei rami’. Ogni lunedì sera dalle 21 la “Suite 102.5 Prime Time Live” è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibiscono Live in un’atmosfera intima. La Suite 102.5 Prime Time Live ha finora ospitato moltissimi artisti della musica italiana: Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero e da X ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) MILANO – L’immancabile appuntamento con la grande musicaè tutti i lunedì sera solo su RTL 102.5: lunedì 24 Maxche si esibirà proponendo i suoi più grandi successi e i brani contenuti nel suo nuovo album ‘La matematica dei rami’. Ogni lunedì sera dalle 21 la “102.5” è in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e ospita nei suoi studi di Milano, i grandi artisti della musica italiana che si esibisconoin un’atmosfera intima. La102.5ha finora ospitato moltissimi artisti della musica italiana: Biagio Antonacci, J-Ax, Guè Pequeno, i Tiromancino, i Pinguini Tattici Nucleari, Fedez, i Negramaro, Elodie, Gaia, Gazzelle, Mahmood, Zucchero e da X ...

Advertising

tempostretto : Un nuovo articolo: (“Messina Restarts”: da Fiorella Mannoia e Max Gazzè fino ad un attore misterioso. Si riparte da… - rtl1025 : #Suite1025 Prime Time Live torna lunedì 24 maggio in diretta su RTL 102.5 ???? Arriva @MaxGazze ?? - alex_liccardo : Max Gazzè alla Notte Bianca di Udine #friuli #udine #pop #italia #maxgazzè #ebay - Alex7008364715 : @marco_nobilibo @Marco_Careddu @fabertweet @welikeduel @La7tv @BarbaraGSerra @Pennacchiiiii @RodriguezTahnee… - Feversinger : @Riccardo_Bocca Lo so che è una cosa grave,ma invece della pacca sulla spalla un amico dovrebbe dirti che non hai f… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Gazzè Presentato il cartellone degli spettacoli estivi "Messina Restarts" ...Tango" Con La Tango Rouge Company 31/07 Aiello 01/08 Antonio Pandolfo E Marco Manera In "I Due Compari" 02/08 Tuccio Musumeci In "Gli Industriali Del Fico D'india" 03/08 Neri Per Caso 07/08 Max Gazzè ...

Estate di musica a Messina con Venuti, Mannoia e Gazzè ... seguito dai 'Neri per caso' il 3 agosto e Max Gazzè il 7 agosto. Il cartellone estivo degli appuntamenti musicali e di teatro - cabaret, intitolato 'Messina Restarts', è stato descritto questa ...

Max Gazzè canta davanti allo scoglio di Pizzomunno: il concerto sulla spiaggia di Vieste è mozzafiato La Repubblica ...Tango" Con La Tango Rouge Company 31/07 Aiello 01/08 Antonio Pandolfo E Marco Manera In "I Due Compari" 02/08 Tuccio Musumeci In "Gli Industriali Del Fico D'india" 03/08 Neri Per Caso 07/08...... seguito dai 'Neri per caso' il 3 agosto eil 7 agosto. Il cartellone estivo degli appuntamenti musicali e di teatro - cabaret, intitolato 'Messina Restarts', è stato descritto questa ...