Marco Giallini e il dolore per la moglie scomparsa | “Morire è prassi Non a 40 anni tra le mie braccia”

(Di venerdì 21 maggio 2021), amatissimo attore soprattutto nei pdi Rocco Schiavone, è tornato a parlare delper la morte di suaLoredana, a 10dalla tragedia. Ci parla ancora, rivela l’attore – “Quando sto solo e qualcosa non va dico: eh amore mio…” – e non nasconde come ilper la suasia ancora molto forte.sulper laa 40Il noto attore italiano di Io, loro e Lara e Perfetti sconosciuti,, vive ancora con profondola perdita dellaLoredana, per la quale non riesce a farsi una ...

ricorda l'amore per la moglie Loredana , scomparsa nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale quando aveva appena 40 anni, mentre i figli solo 5 e 12 anni. "Alla fine, io sto in ...Un amore il cui ricordo è andato oltre la morte quello diper la moglie Loredana, scomparsa nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale. "Capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le ...Marco Giallini sul dolore per la moglie scomparsa a 40 anni . Il noto attore italiano di Io, loro e Lara e Perfetti sconosciuti, Marco Giallini, vive ancora con profondo dolore la ...E' tra gli attori italiani più amati e apprezzati. e anche più sensibili. A giudicare da queste parole in ricordo della moglie ...