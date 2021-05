Manchester City, contatti con il Napoli per Fabian Ruiz: il calciatore piace a Pep Guardiola! (Di venerdì 21 maggio 2021) Come riportato dalla rivista spagnola Don Balon il Manchester City avrebbe aperto i colloqui con il Napoli sulla possibilità di ingaggiare Fabian Ruiz. I rappresentanti del centrocampista azzurro starebbero parlando con i Blues per un potenziale trasferimento del calciatore all’Etihad. Inoltre è stato riferito che Pep Guardiola sia un ammiratore del versatile centrocampista spagnolo di 25 anni. Fabian Ruiz, che è arrivato al Napoli tre anni fa, ha collezionato 127 presenze con il club italiano in tre stagioni e sembra destinato a svolgere un ruolo importante nel prossimo Europeo con la Spagna guidata dall’allenatore Luis Enrique. Il quotidiano afferma che il calciatore avrebbe già attirato l’interesse dei club ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Come riportato dalla rivista spagnola Don Balon ilavrebbe aperto i colloqui con ilsulla possibilità di ingaggiare. I rappresentanti del centrocampista azzurro starebbero parlando con i Blues per un potenziale trasferimento delall’Etihad. Inoltre è stato riferito che Pep Guardiola sia un ammiratore del versatile centrocampista spagnolo di 25 anni., che è arrivato altre anni fa, ha collezionato 127 presenze con il club italiano in tre stagioni e sembra destinato a svolgere un ruolo importante nel prossimo Europeo con la Spagna guidata dall’allenatore Luis Enrique. Il quotidiano afferma che ilavrebbe già attirato l’interesse dei club ...

