Manchester City, colloqui con il Napoli per Fabian Ruiz: piace a Guardiola (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Manchester City avrebbe colloqui con il Napoli per Fabian Ruiz, il giocatore piace molto a Pep Guardiola e avrebbe aperto al City L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilavrebbecon ilper, il giocatoremolto a Pepe avrebbe aperto alL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Mediagol : Manchester City, Guardiola allontana Kane: 'È un giocatore del Tottenham. Concentrati sulle ultime partite'… - sportface2016 : #ManchesterCity , #Guardiola : '#HarryKane ? E' un giocatore del #Tottenham , non è corretto parlarne' - regaznizer : @GOAL_ID No.10 Sergio Aguero >> No.10 Harry Kane || Manchester City ?? - SamueleEsse : @ildpaa Giocherà qualche primavera che apre il c^*o a Calabria e in estate viene venduto al Manchester city - PerroDeRuggeri : RT @Ruggedits: Manchester City UCL Final 29/05 ?? Pep Guardiola & Phil Foden ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Lo Shakhtar non convince Locatelli: la Juve insiste, la posizione del Sassuolo Il club ucraino ha fatto recentemente irruzione nella corsa al centrocampista del Sassuolo , già pallino della Juventus e finito nel corso dei mesi nel mirino anche di Manchester City e Barcellona , ...

Barcellona, Koeman: 'Non ho notato il sostegno del club. Mi confermerei ma ' Messi ha cercato di andarsene l'anno scorso con Manchester City e PSG che si sono detti interessati, ma è stato fermato dall'ex presidente Josep Maria Bartomeu. Il ritorno di Joan Laporta, con il ...

Brighton-Man City 3-2 Sky Sport Manchester City, colloqui con il Napoli per Fabian Ruiz: piace a Guardiola Il Manchester City avrebbe colloqui con il Napoli per Fabian Ruiz, il giocatore piace molto a Pep Guardiola e avrebbe aperto al City ...

Manchester City, Guardiola: “Kane? E’ un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne” L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso riguardo ai rumors di mercato che vedrebbero l’attaccante del Tottenham Harry Kane molto vicino ai Citizens. “È un giocatore del Tottenham, ...

Il club ucraino ha fatto recentemente irruzione nella corsa al centrocampista del Sassuolo , già pallino della Juventus e finito nel corso dei mesi nel mirino anche die Barcellona , ...Messi ha cercato di andarsene l'anno scorso cone PSG che si sono detti interessati, ma è stato fermato dall'ex presidente Josep Maria Bartomeu. Il ritorno di Joan Laporta, con il ...Il Manchester City avrebbe colloqui con il Napoli per Fabian Ruiz, il giocatore piace molto a Pep Guardiola e avrebbe aperto al City ...L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso riguardo ai rumors di mercato che vedrebbero l’attaccante del Tottenham Harry Kane molto vicino ai Citizens. “È un giocatore del Tottenham, ...