"Lo vedete? Una corda su quel traliccio". Tentato suicidio, il dramma di un uomo: choc da Del Debbio (Di venerdì 21 maggio 2021) Paolo Del Debbio ha portato a Dritto e Rovescio - andato in onda giovedì 20 maggio su Rete4 - uno dei (purtroppo) tanti casi di disperazione dovuti alla mancanza di lavoro. In collegamento da Palermo è apparso Filippo, un fierista che non lavora da un anno e mezzo e che ha anche Tentato di togliersi la vita con una corda nel suo capannone. Era gennaio quando l'uomo ha pensato di farla finta: “Non ce la facevo più - ha raccontato tra le lacrime - perché sono pieno di debiti e senza aiuti. Sono stato lasciato solo”. Pur definendosi una persona forte e coraggiosa, a un certo punto è stato però sopraffatto dallo sconforto: “In questo capannone c'è tutta la mia famiglia, ci sono anni di sacrifici. Vedere i miei figli senza sorriso dopo 15 mesi di non lavoro mi ha portato alla disperazione più totale. A gennaio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Paolo Delha portato a Dritto e Rovescio - andato in onda giovedì 20 maggio su Rete4 - uno dei (purtroppo) tanti casi di disperazione dovuti alla mancanza di lavoro. In collegamento da Palermo è apparso Filippo, un fierista che non lavora da un anno e mezzo e che ha anchedi togliersi la vita con unanel suo capannone. Era gennaio quando l'ha pensato di farla finta: “Non ce la facevo più - ha raccontato tra le lacrime - perché sono pieno di debiti e senza aiuti. Sono stato lasciato solo”. Pur definendosi una persona forte e coraggiosa, a un certo punto è stato però sopraffatto dallo sconforto: “In questo capannone c'è tutta la mia famiglia, ci sono anni di sacrifici. Vedere i miei figli senza sorriso dopo 15 mesi di non lavoro mi ha portato alla disperazione più totale. A gennaio ...

Advertising

borghi_claudio : Vedete cosa vuol dire essere dentro a vigilare? ???? Eh si, è evidentemente una sciocchezza. Se uno è in difficoltà p… - oss_romano : #17maggio #primapagina Sangue innocente. Quella che vedete in questa prima pagina è una foto scioccante. È un pugno… - DiFraP_8 : RT @FourPointPlayEL: FPP: il podcast che vi informa degli spostamenti delle sue voci anche se non ve ne frega nulla. Quella che vedete è… - FourPointPlayEL : FPP: il podcast che vi informa degli spostamenti delle sue voci anche se non ve ne frega nulla. Quella che vedete… - _diana87 : @sun_summonerr @here_forOt5 No, tranquille, non vi vedete :) ho visto un'anteprima del panel di WandaVision che si… -