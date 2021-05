Integratori e comportamenti di consumo

(Di venerdì 21 maggio 2021) * 1000 interviste a utilizzatori, principali e/o co - decisori di acquisto dicon diverse finalita: alimentari, per il benessere quotidiano, per le difese immunitarie, per lo sport, etc. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Integratori comportamenti

DiariodelWeb.it

" "Parliamo in questo caso di acquirenti responsabili che percepiscono glialimentari come complementari a una corretta alimentazione e non come sostituti a uno stile di vita equilibrato. ...... modalità di pagamento (carta e tipologia di spesa), dati suionline come ricerche su ... Per la categoria 'Farmaci' il primo merchant è Farmae, mentre, per 'e Vitamine', Amazon.Si fa presto a dire sostenibilità. Il tema è talmente in voga nel settore finanziario che per il piccolo investitore la principale difficoltà è riuscire a distinguere chi è davvero attivo nel settore ...La struttura è dedicata alla produzione di report che aiutano i Brand Manager ad avere una visione dei comportamenti online degli utenti in merito a prodotti o a specifici temi di interesse ...