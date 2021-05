Il mito del principe di Sansevero (Di sabato 22 maggio 2021) L’evento-clou nell’ambito delle celebrazioni del Museo Cappella Sansevero per il 250° anniversario della morte del principe di Sangro, è stata la speciale video performance Laments con Abel Ferrara che legge i versi di Gabriele Tinti di fronte al Cristo velato trasmessa online sul canale Facebook del Museo lo scorso18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (per restare visibile anche successivamente su Facebook e sugli altri profili social del Museo). I versi del poeta, ispirati al Cristo velato, hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) L’evento-clou nell’ambito delle celebrazioni del Museo Cappellaper il 250° anniversario della morte deldi Sangro, è stata la speciale video performance Laments con Abel Ferrara che legge i versi di Gabriele Tinti di fronte al Cristo velato trasmessa online sul canale Facebook del Museo lo scorso18 maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (per restare visibile anche successivamente su Facebook e sugli altri profili social del Museo). I versi del poeta, ispirati al Cristo velato, hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gigliola_betto : RT @gigliola_betto: #TOP10 Grazie per Avermi fatto ascoltare le MERAVIGLIOSE canzoni del mio GRANDE MITO LUCIO BATTISTI! BELLA SERATA CIAO… - gigliola_betto : #TOP10 Grazie per Avermi fatto ascoltare le MERAVIGLIOSE canzoni del mio GRANDE MITO LUCIO BATTISTI! BELLA SERATA CIAO CARLO - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: ??Un mito del #cinema al giorno ed io???#22maggio 2021; #oggi,nel 1931,#90annifa,nasce BOMBOLO ?? - emanuelecarioti : ??Un mito del #cinema al giorno ed io???#22maggio 2021; #oggi,nel 1931,#90annifa,nasce BOMBOLO ??… - G_Basilico : @DiegoFusaro Prof. @DiegoFusaro, che cosa avviene in Cina del mito Mao Tse-tung, della leggenda che sconvolse anche… -