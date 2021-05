Green pass, covid manager, buffet: tutte le regole per i matrimoni (Di venerdì 21 maggio 2021) Con il decreto sostegni bis arriva il via libera ai matrimoni e alle altre funzioni religiose e civili, vietati fino ad oggi per le disposizioni anti-covid. Le regole elaborate da un pool di esperti prevedono restrizioni al buffet e più controlli, ma non pongono limiti al numero di invitati. Le principali novità riguardano la nomina di un covid manager ogni 50 invitati e un Green pass per tutti i partecipanti. Il protocollo dovrebbe essere validato oggi, venerdì 21 maggio, dal Comitato tecnico scientifico. Le nuove regole per i matrimoni: mascherine e distanziamento Il documento raccomanda lo svolgimento degli eventi all’aperto, ma nel caso in cui le cerimonie debbano svolgersi al chiuso, bisognerà garantire il ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Con il decreto sostegni bis arriva il via libera aie alle altre funzioni religiose e civili, vietati fino ad oggi per le disposizioni anti-. Leelaborate da un pool di esperti prevedono restrizioni ale più controlli, ma non pongono limiti al numero di invitati. Le principali novità riguardano la nomina di unogni 50 invitati e unper tutti i partecipanti. Il protocollo dovrebbe essere validato oggi, venerdì 21 maggio, dal Comitato tecnico scientifico. Le nuoveper i: mascherine e distanziamento Il documento raccomanda lo svolgimento degli eventi all’aperto, ma nel caso in cui le cerimonie debbano svolgersi al chiuso, bisognerà garantire il ...

