Global Health Summit, FMI propone maxi piano anti-pandemia (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria. Mettere fine alla pandemia è un problema risolvibile ma richiede un’ulteriore azione Globale coordinata”. Lo afferma il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva, proponendo un piano da 50 miliardi di dollari per mettere fine alla pandemia. “Il mondo non deve sperimentare il dolore di una altro balzo di casi di Covid. Con una forte azione Globale ore e pochi finanziamenti rispetto ai benefici, possiamo uscire da questa crisi finanziaria”. Nel dettaglio, la proposta del Fmi prevede un ambizioso sforzo di vaccinare almeno il 40% della popolazione Globale entro la fine di quest’anno e il 60% o più nella prima metà del 2022. La seconda parte della proposta riguarda ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria. Mettere fine allaè un problema risolvibile ma richiede un’ulteriore azionee coordinata”. Lo afferma il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva,ndo unda 50 miliardi di dollari per mettere fine alla. “Il mondo non deve sperimentare il dolore di una altro balzo di casi di Covid. Con una forte azionee ore e pochi finanziamenti rispetto ai benefici, possiamo uscire da questa crisi finanziaria”. Nel dettaglio, la proposta del Fmi prevede un ambizioso sforzo di vaccinare almeno il 40% della popolazionee entro la fine di quest’anno e il 60% o più nella prima metà del 2022. La seconda parte della proposta riguarda ...

