Giro d'Italia 2021, Nizzolo: "Per vincere ho detto di sperare in un altro secondo posto"

"Per vincere dovevo mettere nel mirino tanti secondi posti. L'obiettivo era fare lo sprint senza restare chiuso. Ho deciso prendere vento invece di restare bloccato, sono felicissimo". Così un raggiante Giacomo Nizzolo, vincitore della tredicesima tappa del Giro d'Italia 2021 con arrivo a Verona al termine di una splendida volata che gli regala un successo nella corsa rosa dopo tanti piazzamenti di prestigio.

