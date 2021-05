Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Oggi è stata una giornata tranquilla. Domani sarà battaglia” (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo una serie di tappe nervose, Oggi i big della classifica generale del Giro d’Italia 2021 si sono concessi una tregua, lasciando la tredicesima tappa della Corsa Rosa nelle mani dei velocisti, ma soprattutto di uno splendido Giacomo Nizzolo, imperiale sul traguardo di Verona. 34° di giornata la maglia rosa Egan Bernal, sempre ben protetto dai suoi compagni di squadra della Ineos Grenadiers. Domani però, il percorso del Giro cambia di nuovo e si inerpica sulle Alpi, per una primissima sentenza tra i candidati al podio. Raggiunto dai microfoni della RAI nel dopotappa, Bernal ha dichiarato quanto segue: “Finalmente Oggi è stata una tappa tranquilla, perchè finora ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo una serie di tappe nervose,i big della classifica generale delsi sono concessi una tregua, lasciando la tredicesima tappa della Corsa Rosa nelle mani dei velocisti, ma soprattutto di uno splendido Giacomo Nizzolo, imperiale sul traguardo di Verona. 34° dila maglia rosa, sempre ben protetto dai suoi compagni di squadra della Ineos Grenadiers.però, il percorso delcambia di nuovo e si inerpica sulle Alpi, per una primissima sentenza tra i candidati al podio. Raggiunto dai microfoni della RAI nel dopotappa,ha dichiarato quanto segue: “Finalmenteuna tappa, perchè finora ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - corriereveneto : #giroditalia La corsa rosa è arrivata in Veneto. Festa per i tifosi in attesa del tappone dolomitico di lunedì con… - velotvfr : Giro d’Italia 2021 | Stage 13 | Last Km -