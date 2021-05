Federica Pellegrini e l’abbraccio con Matteo Giunta, molto più che un allenatore (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo sguardo di intesa, il sorriso sotto la mascherina e poi l’abbraccio, rapido ma intenso. Tutto davanti alle telecamere della televisione, già accese per la classica intervista a caldo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si concedono un momento di tenerezza in diretta tv, dopo l’impresa della nuotatrice azzurra agli Europei di Budapest: «Sei stata brava», le dice l’allenatore accarezzandole la testa. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Lo sguardo di intesa, il sorriso sotto la mascherina e poi l’abbraccio, rapido ma intenso. Tutto davanti alle telecamere della televisione, già accese per la classica intervista a caldo. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si concedono un momento di tenerezza in diretta tv, dopo l’impresa della nuotatrice azzurra agli Europei di Budapest: «Sei stata brava», le dice l’allenatore accarezzandole la testa.

