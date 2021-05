Advertising

CorriereQ : Epidemiologi, effetto positivo vaccini su pandemia in Umbria -

Agenzia ANSA

La vaccinazione sta avendo effetti positivi sull'andamento della pandemia in Umbria. Lo ha detto Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico regionale, durante il consueto incontro settimanale per l'...... ma quando si riapriranno le porte, si realizzerà l'boomerang: sulle strade si riverseranno ... con la quale glisono riusciti a spegnere l'enorme focolaio esploso nella provincia ...La vaccinazione sta avendo effetti positivi sull'andamento della pandemia in Umbria. Lo ha detto Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico regionale, durante il consueto incontro settimanale per l'e ...Sono stati 3 i picchi di mortalitá causati dal Covid verificatisi quest’anno, in corrispondenza delle tre ondate epidemiche. Nella prima (1 marzo-10maggio 2020) l’eccesso di mortalità è stato del 33%, ...