Draghi contro tutti: da Letta a Salvini nessuno gli dà tregua (Di venerdì 21 maggio 2021) Questo governo oggi lo si potrebbe intitolare: “Draghi contro tutti”. Dalla destra alla sinistra, il Premier si sta trovando ad affrontare i vari leader che pongono sul tavolo una pretesa dietro l’altra. Richieste che, tuttavia, per Draghi non coincidono con le priorità del Paese: un esempio è proprio la Patrimoniale proposta da Enrico Letta. O la concentrazione di Matteo Salvini riguardo al prossimo presidente della Repubblica. Il governo Draghi e le pressioni di Letta per una Patrimoniale Ma andiamo per punti: il segretario dem Enrico Letta continua a chiedere insistentemente a Draghi di introdurre una vera e propria Patrimoniale. La proposta del Partito Democratico, infatti, è quella di creare una tassa di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Questo governo oggi lo si potrebbe intitolare: “”. Dalla destra alla sinistra, il Premier si sta trovando ad affrontare i vari leader che pongono sul tavolo una pretesa dietro l’altra. Richieste che, tuttavia, pernon coincidono con le priorità del Paese: un esempio è proprio la Patrimoniale proposta da Enrico. O la concentrazione di Matteoriguardo al prossimo presidente della Repubblica. Il governoe le pressioni diper una Patrimoniale Ma andiamo per punti: il segretario dem Enricocontinua a chiedere insistentemente adi introdurre una vera e propria Patrimoniale. La proposta del Partito Democratico, infatti, è quella di creare una tassa di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - you_trend : #Draghi ha annunciato il posticipo del #coprifuoco alle 23, per arrivare a un ulteriore posticipo alle 24 dal 7 giu… - davidefaraone : Quando è circolata la voce sull’ultima fatica letteraria di #DiBattista, abbiamo trattenuto il respiro: il partito… - apavo75 : RT @claudiovelardi: La #tassadisuccessione è mercatista e liberale (la voleva Einaudi). @EnricoLetta l'ha proposta, fuori contesto e in un… - Sage79924769 : @Ariachetira @DelmastroAndrea La pettegola e ridacchiante 'Portiera' Merlino, cerca in tutti i modi il litigio tra… -