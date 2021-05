Digitale, codice appalti e pubblica amministrazione, la bozza del dl Semplificazioni (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata definita la bozza del dl Semplificazioni. Il provvedimento è atteso prossima settimana in Cdm. ROMA – E’ stata definita la bozza del dl Semplificazioni. Il provvedimento è atteso in prossima settimana in Consiglio dei ministri. Il premier Draghi vuole accelerare su questa misura e presto ci potrebbero essere importanti novità sul decreto. La bozza del dl Semplificazioni Andiamo a vedere nei dettagli cosa prevede la bozza del Semplificazione. Il confronto è ancora aperto all’interno della maggioranza, ma l’Adnkronos ha visionato il testo nei particolari. Superbonus Nel testo è previsto il Superbonus al 110% per gli alberghi e pensioni. Possibile anche “l’infrastrutturazione Digitale degli edifici o delle unità immobiliari intesa ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ stata definita ladel dl. Il provvedimento è atteso prossima settimana in Cdm. ROMA – E’ stata definita ladel dl. Il provvedimento è atteso in prossima settimana in Consiglio dei ministri. Il premier Draghi vuole accelerare su questa misura e presto ci potrebbero essere importanti novità sul decreto. Ladel dlAndiamo a vedere nei dettagli cosa prevede ladel Semplificazione. Il confronto è ancora aperto all’interno della maggioranza, ma l’Adnkronos ha visionato il testo nei particolari. Superbonus Nel testo è previsto il Superbonus al 110% per gli alberghi e pensioni. Possibile anche “l’infrastrutturazionedegli edifici o delle unità immobiliari intesa ...

