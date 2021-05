Demi Lovato fa coming out sono di genere non binario (Di venerdì 21 maggio 2021) La cantante Demi Lovato in un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter fa coming out e fa discutere: «sono di genere non binario». L’artista spiega di aver fatto questo gesto «per coloro che non sono stati in grado di condividere chi sono veramente con i loro cari. Per favore continua a Leggi su people24.myblog (Di venerdì 21 maggio 2021) La cantantein un video seguito da un lungo thread sul suo profilo Twitter faout e fa discutere: «dinon». L’artista spiega di aver fatto questo gesto «per coloro che nonstati in grado di condividere chiveramente con i loro cari. Per favore continua a

Advertising

disinformatico : A tutti quelli che non hanno capito la questione 'them/they' di Demi Lovato e la ridicolizzano, un piccolo consigli… - Agenzia_Ansa : La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome 'voi' o '… - disinformatico : Demi Lovato e i pronomi. Provo a fare uno spiegone. Bonus: Sting. - comicsiringo : RT @drag_on_air: Poiché di mestiere scrivo e dico cose, ho scritto e detto cose su questa polemica, che mi ha portato a una riflessione più… - B4CKTOSLEEP : RT @ismylifeajoke_: non il giornalismo italiano che ha riportato che Demi Lovato ha fatto coming out come non-binary rivolgendosi a lxi al… -