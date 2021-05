Covid, Johnson: serve un radar pandemico globale (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Boris Johnson ha sottolineato la necessità di creare un “radar pandemico globale” con lo scopo di combattere la crisi attuale e di evitare quelle future. “È il momento di unirsi per sconfiggere la pandemia e prevenirne di nuove: nessuno è al sicuro finché non lo saremo tutti. Dobbiamo sfruttare la dichiarazione di Roma di per andare oltre, istituire una difesa collettiva contro le future minacce sanitarie, come abbiamo fatto contro quelle militari”, ha dichiarato in occasione del Global Health Summit in corso a Roma. “Dobbiamo rievocare lo spirito che ha forgiato la cooperazione globale dopo la II Guerra Mondiale: come presidente G7, abbiamo chiesto al Wellcome Trust di collaborare con i partner per una rete mondiale di centri di sorveglianza, una sorta di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il premier britannico Borisha sottolineato la necessità di creare un “” con lo scopo di combattere la crisi attuale e di evitare quelle future. “È il momento di unirsi per sconfiggere la pandemia e prevenirne di nuove: nessuno è al sicuro finché non lo saremo tutti. Dobbiamo sfruttare la dichiarazione di Roma di per andare oltre, istituire una difesa collettiva contro le future minacce sanitarie, come abbiamo fatto contro quelle militari”, ha dichiarato in occasione del Global Health Summit in corso a Roma. “Dobbiamo rievocare lo spirito che ha forgiato la cooperazionedopo la II Guerra Mondiale: come presidente G7, abbiamo chiesto al Wellcome Trust di collaborare con i partner per una rete mondiale di centri di sorveglianza, una sorta di ...

