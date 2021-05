Covid: Argentina, 9 giorni di lockdown per le zone a rischio (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che da domani al 30 maggio saranno sospese tutte le attività non essenziali nelle zone ad alto rischio o di allarme epidemiologico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che da domani al 30 maggio saranno sospese tutte le attività non essenziali nellead altoo di allarme epidemiologico, ...

In Uruguay record di morti per Covid in proporzione alla popolazione ...ha completato 15 giorni consecutivi al primo posto al mondo nella media dei decessi per Covid in ... precedendo Antigua e Barbuda (14,59), Paraguay (11,14), e Argentina ...

Coronavirus nel mondo: nel Regno Unito +160% casi variante indiana in una settimana Il numero di casi della cosiddetta variante indiana del coronavirus è aumentato di oltre il 160% nel Regno Unito nell'ultima settimana: è quanto emerge dai dati dell'agenzia statale Public Health Engl ...

...ha completato 15 giorni consecutivi al primo posto al mondo nella media dei decessi per Covid in ... precedendo Antigua e Barbuda (14,59), Paraguay (11,14), e Argentina ...
Il numero di casi della cosiddetta variante indiana del coronavirus è aumentato di oltre il 160% nel Regno Unito nell'ultima settimana: è quanto emerge dai dati dell'agenzia statale Public Health Engl ...