Coldiretti | quattro italiani su dieci in difficoltà per mangiare

(Di venerdì 21 maggio 2021) "Con la crisi determinata dalla pandemia Covid un numero crescente di persone è costretta a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi di aiuto alimentare", segnala l'associazione degli agricoltori

Advertising

AcquavivaNew : Coldiretti stima che con loro arriveranno oltre 700 milioni di euro, così come accadeva prima della pandemia - Telebari : Covid e green pass dell’Ue, Coldiretti: “Svolta importante. Così in Puglia quattro milioni di turisti europei” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti quattro

Telebari

... il Gongonzola DOP, il Burro da panna fresca di centrifuga, il Grattugiato e lo spicchio di Pecorino Etico Solidal e , due prodotti frutto dell'accordo di filiera tra Biraghi eSardegna, e ...Bari - Porte aperte ai turisti. 'Con il green pass dell'Ue possono venire in Puglia i quasimilioni di turisti europei che prima della pandemia erano venuti in vacanza durante l'estate ...Con i cinesi che puntano all’acquisizione dell’italiana Verisem si rischia il monopolio mondiale sui semi di ortaggi ed erbe aromatiche ...E’ una giornata mondiale delle api piena di preoccupazione quella che si festeggia domani, 20 maggio, per iniziativa dell’ONU. A livello provinciale infatti ...