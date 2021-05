Cecchetto | “Scudetto premio per la pazienza Inno? Spero venga cantato dai giocatori”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Claudioparla della nuova canzone per l’Inter Tra le tante iniziative lanciate dall’Inter per celebrare la vittoria delloc’è anche una canzone, scritta da Max Pezzali, Mirko Mengozzi e Claudio. Proprio quest’ultimo ha raccontato come è nata l’idea della canzone in un’intervista concessa a Tuttosport e pubblicata oggi. “E’ nato tutto da Mirko, la voce ufficiale di San Siro. C’era la musica, serviva un testo e l’abbiamo realizzato con Max, pensando sia al logo nuovo che alla dimensione internazionale del club. Abbiamo aggiunto la voce di una donna come Caterina Mastaglio, giovane emergente”. Fc Inter? supporters celebrate their team before the Italian Serie A soccer match between FC Inter and Sampdoria at Giuseppe Meazza stadium in Milan, 8 May 2021. Inter won the 19th title ...