ATP Lione 2021, Lorenzo Musetti: “Finale pazzesco. Tsitsipas? Un grande campione” (Di venerdì 21 maggio 2021) Terza semiFinale a livello ATP, e seconda nel 2021, per Lorenzo Musetti, che continua il suo percorso di crescita a Lione sconfiggendo lo sloveno Aljaz Bedene e guadagnandosi con certezza una bella sfida per domani. La vittoria gli vale anche l’ingresso nei primi 80 giocatori del mondo. Queste le parole del diciannovenne di Carrara: “E’ stato un Finale pazzesco, ero avanti 6-5, ho giocato una brutta volée sul 30-30, ogni tanto esco fuori di testa, ma sono molto felice. Ero sotto 2-5 nel secondo, sono rimasto lì, concentrato, ho provato a giocare tutti i punti al mio meglio“. E poi sulla sfida con il futuro avversario (che scoprirà in tempi brevi): “Stefanos è un grande campione, Nishioka è un grande giocatore, mancino, ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Terza semia livello ATP, e seconda nel, per, che continua il suo percorso di crescita asconfiggendo lo sloveno Aljaz Bedene e guadagnandosi con certezza una bella sfida per domani. La vittoria gli vale anche l’ingresso nei primi 80 giocatori del mondo. Queste le parole del diciannovenne di Carrara: “E’ stato un, ero avanti 6-5, ho giocato una brutta volée sul 30-30, ogni tanto esco fuori di testa, ma sono molto felice. Ero sotto 2-5 nel secondo, sono rimasto lì, concentrato, ho provato a giocare tutti i punti al mio meglio“. E poi sulla sfida con il futuro avversario (che scoprirà in tempi brevi): “Stefanos è un, Nishioka è ungiocatore, mancino, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 LIONE, MUSETTI IN SEMIFINALE Battuto lo sloveno Bedene 6-3, 7-6 #SkySport #SkyTennis… - infoitsport : ATP Lione, giornata no per Sinner! Eliminato ai quarti dal n° 125 del mondo - infoitsport : Dove vedere Musetti-Bedene oggi in TV all’Atp Lione 2021: orario, canale e diretta streaming - infoitsport : Musetti-Bedene, Atp Lione: diretta tv, streaming, pronostici - infoitsport : ATP Lione, Musetti fa la storia: fenomenale -