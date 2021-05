Ascolti tv giovedì 20 maggio: Un passo dal cielo 6, Il corriere – The Mule, Bomber vs King (Di venerdì 21 maggio 2021) Ascolti tv giovedì 20 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 20 maggio 2021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6. Su Canale 5 Il corriere – The Mule. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 Gilette Bomber vs King. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 20 maggio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 20 maggio 2021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera notizia ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021)tv202021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,202021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Undal6. Su Canale 5 Il– The. Su Rai 2 Anni 20. Su Italia 1 Gilettevs. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato iritv202021? Di seguito tutti i dati.tv 202021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera notizia ...

Advertising

stay_umile : #amorecriminale La produzione di Upas che nota un'impennata di ascolti anche il giovedì: - MissItaPixie : @AncoraMarina65 @SpencerSimok Me lo sono perso uff Speriamo per lui che al Giovedì gli ascolti migliorino - maybea18 : @Alt_Em_End Ma dici che ce la potrebbe fare a prendere l’oro lunedì? Perché contano gli stream premium fino a giove… - tv_ascolti : RT @passodalcielo6: 'Ti amo' ?? Come possono due semplici parole racchiudere un concetto così immenso, una costellazione di emozioni, un un… - lolastanaccount : Se la Fimi conta gli ascolti fino a giovedì vuol dire che il doppio platino l’ha fatto dentro ad Amici. IO SCIOCCATA #Amici20 #Amemici20 -