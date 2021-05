(Di venerdì 21 maggio 2021) “Se il trend attuale non cambia, entrotutte le regioni, tranne la provincia di Bolzano, saranno in zona”. Lo scenario epidemiologico sta migliorando, “è innegabile”, riflette Giovanni Sebastiani. Il matematico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac) ipotizza che, se l’andamento che si sta registrando a livello regionale si mantiene costante alladiil livello di rischio calerà nella stragrande maggioranza del Paese. “Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando are ladi questa. Per la prima volta, la normalità si avvicina”, ha detto stamattina, intervenendo al “Global Health Summit” il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo oltre 25 anni di utilizzo, Internet Explorer andrà in pensione il 15 giugno del 2022. Microsoft ha annunciato… - SoniaLaVera : RT @HuffPostItalia: A fine giugno Italia tutta bianca. Draghi vede 'l'inizio della fine della tragedia' - CreatewithChloe : RT @HuffPostItalia: A fine giugno Italia tutta bianca. Draghi vede 'l'inizio della fine della tragedia' - HuffPostItalia : A fine giugno Italia tutta bianca. Draghi vede 'l'inizio della fine della tragedia' - Federugby : ?? #PeroniTOP10 Quello che bisogna sapere prima del fine settimana di gara, che definirà l'accesso alla finale del… -

Ultime Notizie dalla rete : fine giugno

Il Sole 24 ORE

... i due pubblici ministeri lasceranno, però, la Procura milanese per quella Europea dal primo... Trattativa, non andata a buon, che sarebbe avvenuta il 18 ottobre 2018 all' hotel Metropol di ...... all'epoca dei fatti, vasta eco mediatica, risale al 282020, quando un 37enne di origini ... che il questore è legittimato ad emettere aldi prevenire che i soggetti che ne sono destinatari ...Una boccata di ossigeno per il mondo della montagna: si potrà salire in quota per una passeggiata sui sentieri e un pranzo nei rifugi. I primi: Piani di Bobbio, nel Lecchese, Selvino e Spiazzi di Grom ...Nuovi vantaggi esclusivi completamente gratis ha deciso di attivare Huawei, mettendoli effettivamente a disposizione dei clienti.