10 cose da dire a voce allo smartphone Android per usarlo senza mani

Su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google (quindi esclusi solamente gli Huawei) possiamo utilizzare i comandi vocali per parlare allo smartphone e attivare comandi senza dover usare le mani. Con questo assistente possiamo ottenere determinate funzioni mentre stiamo cucinando o mentre stiamo facendo qualsiasi altra cosa (come per esempio guidare l'auto). Ne non l'abbiamo ancora fatto in questa guida vi mostreremo le cose da dire a voce allo smartphone Android per usarlo senza mani, mostrandovi anche cosa dobbiamo fare per attivare l'assistente vocale anche con lo schermo bloccato, così da poter agire veramente ...

