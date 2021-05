Zhang sa da cosa dipende la conferma di Conte all’Inter

(Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi il vertice tra il presidentee il tecnicoche determinerà il futuro dell’Inter. Filtra ottimismo ma non è escluso un addio Fuori o dentro. È il giorno della verità in casa Inter. Si terrà infatti oggi il vertice tra il presidente Stevene il tecnico Antonioche determinerà, in un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... ' Domani ci sarà l'incontro decisivo: Conte -. Dopo quella riunione si saprà il futuro ... una volta liberati di questa spoglia mortale, quali incubi ci perseguiteranno? Eccoci ferma! '. ...L'avvento di Stevena Milano sta portando i suoi frutti per sbloccare l'impasse che riguarda il finanziamento dei ...PUÒ SUCCEDERE IN FUTURO ? L'ufficialità potrebbe arrivare ? si legge ? non ...Intervenuto nel consueto editoriale su TMW, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione su alcuni temi calcistici ...Tra tante certezze, il Corriere dello Sport mette sul tavolo anche alcuni dubbi. Anzi, più di uno. A partire dalla cifra che servirà a Oaktree per rilevare il 31% del pacchetto ...