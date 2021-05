Vittorio Veneto | fulmine colpisce una casa e scoppia un incendio | morto un uomo di 68 anni

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unha colpito un’abitazione a, in provincia di Treviso, nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio facendore une causando la morte di undi 68. Secondo quanto ricostruito, dopo l’innesco delle fiamme, gli occupanti dellasono usciti, ma l’sarebbe poi rientrato nella struttura, per ragioni ancora sconosciute, perdendo poco dopo i sensi per la mancanza di ossigeno. Due donne presenti nell’abitazione sono invece rimaste lievemente intossicate. Secondo i primi accertamenti, a farre il rogo sarebbe stato un cortocircuito ai contatori dell’abitazione, come riporta il Corriere della Sera. Il fuoco si è diffuso rapidamente. Sul posto sono intervenute diverse ...

Un'assurda tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri a, in provincia di Treviso . Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un uomo è morto dopo che un fulmine ha colpito l'abitazione dove viveva. Nella circostanza ...E' di un morto e due intossicati il bilancio del tragico incendio divampato, nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio, intorno alle 16, in una palazzina a, in provincia di Treviso, sulla quale si è abbattuto un fulmine nel corso di un forte temporale. - continua sotto - Il conseguente rogo ha avvolto i tre piani dello stabile, situato ...