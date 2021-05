Venezia-Sassari in tv: orario e diretta streaming basket gara-5 Playoff Serie A1 2020/2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari scendono sul parquet del PalaTaliercio in occasione di gara-5 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 2020/2021. Dopo due gare equilibrate in terra veneta e una ad appannaggio degli uomini di Pozzecco in Sardegna, la Dinamo ha pareggiato i conti difendendo due match point sulla racchetta dei campioni d’Italia in carica. Ora si torna a Venezia, dove la banda di Raffaele dovrà sventare la rimonta degli avversari guadagnando la semifinale contro l’Olimpia Milano. Giovedì 20 maggio alle ore 21:00 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta tv su Rai Sport + HD ed Eurosport 2 e in live streaming su Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Umana Reyere Banco di Sardegnascendono sul parquet del PalaTaliercio in occasione di-5 dei quarti di finale deidiA1. Dopo due gare equilibrate in terra veneta e una ad appannaggio degli uomini di Pozzecco in Sardegna, la Dinamo ha pareggiato i conti difendendo due match point sulla racchetta dei campioni d’Italia in carica. Ora si torna a, dove la banda di Raffaele dovrà sventare la rimonta degli avversari guadagnando la semifinale contro l’Olimpia Milano. Giovedì 20 maggio alle ore 21:00 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Rai Sport + HD ed Eurosport 2 e in livesu Eurosport Player e Discovery +. I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL ...

