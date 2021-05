Uomini e Donne gossip, Giulio e Giulia si rivedono: “Quanto sei felice?” (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne Un incontro casuale tra i due ex fidanzati, che tornano a sorridere insieme: Raselli scrive un dolce messaggi dopo un caffè insieme Pubblicato su 20 Maggio 2021 L’incontro tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è il gossip del giorno proveniente dal mondo di Uomini e Donne. Il passato tra i due è ben noto ai più: si sono innamorati nello studio, Giulio era il tronista e Giulia una sua corteggiatrice. Lui è rimasto totalmente rapito dalla bella pugliese, arrivando a sceglierla dicendo no a Giovanna Abate, l’altra sua corteggiatrice. Giulio e Giulia sono andati subito a convivere, ma dopo qualche mese la relazione è giunta al capolinea. Pare che lui abbia tentato di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021)Un incontro casuale tra i due ex fidanzati, che tornano a sorridere insieme: Raselli scrive un dolce messaggi dopo un caffè insieme Pubblicato su 20 Maggio 2021 L’incontro traRaselli eD’Urso è ildel giorno proveniente dal mondo di. Il passato tra i due è ben noto ai più: si sono innamorati nello studio,era il tronista euna sua corteggiatrice. Lui è rimasto totalmente rapito dalla bella pugliese, arrivando a sceglierla dicendo no a Giovanna Abate, l’altra sua corteggiatrice.sono andati subito a convivere, ma dopo qualche mese la relazione è giunta al capolinea. Pare che lui abbia tentato di ...

