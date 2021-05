Uomini e Donne, Giacomo Czerny fa una scelta inaspettata e riceve un’allettante proposta (Di giovedì 20 maggio 2021) Uomini e Donne è al centro dell’attenzione mediatica per le anticipazioni tv relative alla nuova registrazione, che questa settimana ha visto Giacomo Czerny al trono classico comunicare la sua scelta e ricevere un’offerta importante. Ebbene sì, stando allo spoiler della sua puntata di fine trono Giacomo non solo ha fatto la sua scelta tra la corteggiatrice mora Martina e la bionda Carolina, ma ha anche ricevuto una proposta di lavoro da parte della conduttrice regina di ascolti tv, Maria De Filippi. Tutti dettagli importanti, che vi snoccioliamo qui di seguito. Uomini e Donne, Giacomo Czerny sceglie In rete sono diventate in poco tempo virali le ultime anticipazioni ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 maggio 2021)è al centro dell’attenzione mediatica per le anticipazioni tv relative alla nuova registrazione, che questa settimana ha vistoal trono classico comunicare la suare un’offerta importante. Ebbene sì, stando allo spoiler della sua puntata di fine trononon solo ha fatto la suatra la corteggiatrice mora Martina e la bionda Carolina, ma ha anche ricevuto unadi lavoro da parte della conduttrice regina di ascolti tv, Maria De Filippi. Tutti dettagli importanti, che vi snoccioliamo qui di seguito.sceglie In rete sono diventate in poco tempo virali le ultime anticipazioni ...

