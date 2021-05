Uomini e Donne, Carolina dopo la scelta di Giacomo: prime parole (Di giovedì 20 maggio 2021) Carolina Ronca è la non scelta di Giacomo Czerny e ha finalmente rotto il silenzio. La registrazione del momento fatidico del tronista di Uomini e Donne è andata in scena il 19 maggio e deve ancora essere trasmessa. Nonostante tutto, le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News ci hanno spoilerato il nome della corteggiatrice che è riuscita ad imporsi. Anticipazioni Uomini e Donne: Carolina è la non scelta Le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News parlano chiaro: Carolina Ronca è la non scelta di Giacomo Czerny. Il tronista ha preferito lasciare Uomini e Donne con Martina Grado, iniziando con lei una relazione fuori dal programma. Sappiamo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 maggio 2021)Ronca è la nondiCzerny e ha finalmente rotto il silenzio. La registrazione del momento fatidico del tronista diè andata in scena il 19 maggio e deve ancora essere trasmessa. Nonostante tutto, le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News ci hanno spoilerato il nome della corteggiatrice che è riuscita ad imporsi. Anticipazioniè la nonLe anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News parlano chiaro:Ronca è la nondiCzerny. Il tronista ha preferito lasciarecon Martina Grado, iniziando con lei una relazione fuori dal programma. Sappiamo ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - imperfectBoy___ : RT @littlemvoony: noi uomini bisessuali esistiamo, anche se siamo sempre stati visti anche all'interno della comunità come gay che non acce… - silversxldier : RT @littlemvoony: noi uomini bisessuali esistiamo, anche se siamo sempre stati visti anche all'interno della comunità come gay che non acce… -