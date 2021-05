Tra Israele e Hamas un cessate il fuoco senza nessuna pre - condizione (Di giovedì 20 maggio 2021) Meno male: l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto con una dichiarazione che il gabinetto di sicurezza di Israele ha deciso di accettare la proposta egiziana per "un cessate ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) Meno male: l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha reso noto con una dichiarazione che il gabinetto di sicurezza diha deciso di accettare la proposta egiziana per "un...

Advertising

amnestyitalia : Dopo 11 giorni di violenza, con 232 morti a #Gaza e 12 a #Israele, il #21maggio è entrato in vigore un cessate il f… - SkyTG24 : È entrato ufficialmente in vigore alle 2 locali (l'1 di notte italiana) il cessate il fuoco tra Israele e Hamas:… - Avvenire_Nei : Tregua tra Israele e Hamas, al via il cessate il fuoco - bendico06 : RT @PasqPugliese: Dopo i #portuali di #Genova anche quelli di #Livorno, #Napoli e #Ravenna si rufiutano di caricare #armi che alimentano la… - davidepress : RT @PasqPugliese: Dopo i #portuali di #Genova anche quelli di #Livorno, #Napoli e #Ravenna si rufiutano di caricare #armi che alimentano la… -