Startup | con Remunero | 100% Tari restituita a famiglie e imprese virtuose

Roma, 20 mag. (Labitalia) - Premiare i buoni comportamenti di famiglie e imprese in materia di conferimento di rifiuti, attraverso la restituzione del 100% della Tari. Ora Comuni e amministrazioni pubbliche hanno a disposizione uno strumento dedicato: è Remunero, una start up innovativa impegnata in progetti di sviluppo economico per il miglioramento della qualità ambientale e di economia circolare sul territorio, attraverso la restituzione della Tari a famiglie e imprese nei Comuni che si adeguano ai parametri indicati dall'Unione Europea per ridurre la produzione di rifiuti e ridurre le emissioni di Co2. "L'idea di Remunero -spiega ad Adnkronos/Labitalia Federico Orlando, ceo e founder della start up- è nata dalla volontà di ...

