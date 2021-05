Serie B | Monza-Cittadella | la diretta live della semifinale playoff in programma all' ”U-Power Stadium”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 20 maggio 2021) Al via il match di ritorno deldiB.Alle 20.45 va in scena la gara di ritornotra. Si riparte dal 3-0 del match d'andata in favorecompagine veneta del tecnico Venturato: Brocchi e i suoi, per sperare al passaggio alla finalissima, dovranno vincere la sfida dell "U-" con almeno 3 gol di scarto, in caso di 3-0 per il, i lombardi staccherebbero il pass verso la finale, dato il loro miglior piazzamento durante la regular season. Calcio d'inizio alle ore 20.45.COSI' IN CAMPO.(4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, ...