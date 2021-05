Secondo Gimbe, la strategia del 'rischio ragionato' sta funzionando (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - "Ad oggi la strategia del "rischio ragionato" sembra funzionare: agli effetti delle restrizioni stanno gradualmente subentrando quelli dei vaccini, "assorbendo" l'impatto delle riaperture graduali sulla curva epidemiologica. Tuttavia, in questa fase della campagna vaccinale non bisogna limitarsi a rincorrere i numeri con l'obiettivo primario di non lasciare "dosi in frigo", ma è prioritario vaccinare rapidamente il maggior numero possibile di over 60 e fragili". Lo sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i dati che emergono dal monitoraggio indipendente del Covid-19 riferito all'ultima settimana. "Solo questa strategia - chiarisce Cartabellotta - potrà minimizzare l'impatto ospedaliero della ripresa della circolazione del virus, visto che il testing ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - "Ad oggi ladel "" sembra funzionare: agli effetti delle restrizioni stanno gradualmente subentrando quelli dei vaccini, "assorbendo" l'impatto delle riaperture graduali sulla curva epidemiologica. Tuttavia, in questa fase della campagna vaccinale non bisogna limitarsi a rincorrere i numeri con l'obiettivo primario di non lasciare "dosi in frigo", ma è prioritario vaccinare rapidamente il maggior numero possibile di over 60 e fragili". Lo sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, commentando i dati che emergono dal monitoraggio indipendente del Covid-19 riferito all'ultima settimana. "Solo questa- chiarisce Cartabellotta - potrà minimizzare l'impatto ospedaliero della ripresa della circolazione del virus, visto che il testing ...

