Rita Dalla Chiesa | terribile lutto per la conduttrice Un lungo messaggio per dire addio alla cognata

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unha colpitoe tutta la sua famiglia. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo Instagram ufficiale. Lascrive un, pieno di ricordi e affetto, affidato ai social per ricordare lache nelle scorse ore è deceduta. Insieme alle sue parole, anche una foto del fratello e di Emilia, di spalle, mentre guardano il mare.: ildopo il“Eravamo in vacanza a Sellia Marina, due anni fa. Li ho sorpresi al tramonto, di spalle, abbracciati, mentre guardavano il mare. Loro, Nando e Emilia, il “professore” e “la Biondina”, hanno ...

Chiesa ha detto addio a un'altra persona molto importante della sua famiglia, l'amata cognata Emilia , moglie di suo fratello Nando. La donna, a cui era molto legata, è morta a causa di una ...Grande dolore nella vita di Rita Dalla Chiesa: è morta una persona davvero speciale della sua famiglia. Ecco di chi si tratta. Grande dolore nella vita di Rita Dalla Chiesa: nella notte è scomparsa la ...Lutto per Rita Dalla Chiesa, è morta la cognata Emilia: "Un dolore che si aggiunge ai troppi della nostra famiglia", ha scritto la conduttrice sui social. Emilia era la moglie di suo fratello Nando, a ...