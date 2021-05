Primarie Torino, Grimaldi sceglie Tresso (Di giovedì 20 maggio 2021) Le voci che si rincorrevano negli ultimi giorni parlavano di una sua discesa in campo. Ma oggi Marco Grimaldi le ha messe a tacere scegliendo il suo candidato sindaco, ovvero Francesco Tresso. “Alle prossime elezioni non ci sarà nessuna rivincita di 5 anni fa. Noi siamo impegnati a far uscire Torino e il Paese dalla pandemia, ma non possiamo e non dobbiamo tornare indietro. L’avversario dei progressisti e dei democratici sarà la destra, quella alle spalle di Damilano, ma per batterla dobbiamo capire che tutto deve cambiare in questa città: Torino, da capitale dello smog, deve diventare capitale della qualità della vita, rivoluzionando la sua mobilità e riconvertendo la sua economia. Da capitale della deindustrializzazione deve diventare centro di un ripensamento radicale del lavoro e dei suoi tempi. ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 20 maggio 2021) Le voci che si rincorrevano negli ultimi giorni parlavano di una sua discesa in campo. Ma oggi Marcole ha messe a tacerendo il suo candidato sindaco, ovvero Francesco. “Alle prossime elezioni non ci sarà nessuna rivincita di 5 anni fa. Noi siamo impegnati a far usciree il Paese dalla pandemia, ma non possiamo e non dobbiamo tornare indietro. L’avversario dei progressisti e dei democratici sarà la destra, quella alle spalle di Damilano, ma per batterla dobbiamo capire che tutto deve cambiare in questa città:, da capitale dello smog, deve diventare capitale della qualità della vita, rivoluzionando la sua mobilità e riconvertendo la sua economia. Da capitale della deindustrializzazione deve diventare centro di un ripensamento radicale del lavoro e dei suoi tempi. ...

