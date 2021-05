Playoff Serie B 2020/2021: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Con la 38^ giornata di Serie B si chiude la regular season del campionato cadetto. Le prime due classificate festeggiano la promozione diretta in Serie A, mentre sei squadre dalla terza all’ottava si sfideranno nei Playoff per decretare la terza promossa nel massimo campionato. Di seguito il tabellone completo. ll 13 maggio si giocheranno i turni preliminari, il 17 e il 20 le semifinali di andata e ritorno e poi il 23 e il 27 sono previste le sfide della finale. PRIMO TURNO Venezia-Chievo Cittadella-Brescia SEMIFINALI Andata Cittadella/Brescia – Monza Venezia/Chievo – Lecce Ritorno Monza – Cittadella Lecce – Venezia FINALE Venezia-Cittadella SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Con la 38^ giornata diB si chiude la regular season del campionato cadetto. Le prime due classificate festeggiano la promozione diretta inA, mentre sei squadre dalla terza all’ottava si sfideranno neiper decretare la terza promossa nel massimo campionato. Di seguito ilcompleto. ll 13 maggio si giocheranno i turni preliminari, il 17 e il 20 le semifinali di andata e ritorno e poi il 23 e il 27 sono previste le sfide della finale. PRIMO TURNO Venezia-Chievo Cittadella-Brescia SEMIFINALI Andata Cittadella/Brescia – Monza Venezia/Chievo – Lecce Ritorno Monza – Cittadella Lecce – Venezia FINALE Venezia-Cittadella SportFace.

