Per una volta Salvini è d'accordo con il Pd: prorogare il blocco dei licenziamenti (Di giovedì 20 maggio 2021) “Bisogna pensare se non sia il caso di prorogare il blocco dei licenziamenti oltre il 30 giugno, aiutando ovviamente anche le aziende in difficoltà per alcuni settori in difficoltà”. Sono le parole di Matteo Salvini ad Agorà su Rai 3. Il leader della Lega si trova dunque d’accordo con il Pd. In mattinata infatti il Vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano ha scritto su Twitter: “La preoccupazione dei sindacati sullo sblocco dei licenziamenti è fondata. Il Governo la raccolga, prorogando almeno per alcuni settori in forte sofferenza da tutelare e dando la possibilità di scegliere ulteriore cassa Covid. Nessun rilancio si fonda sull’angoscia delle persone” Le preoccupazione dei sindacati sullo sblocco dei licenziamenti è fondata. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) “Bisogna pensare se non sia il caso diildeioltre il 30 giugno, aiutando ovviamente anche le aziende in difficoltà per alcuni settori in difficoltà”. Sono le parole di Matteoad Agorà su Rai 3. Il leader della Lega si trova dunque d’con il Pd. In mattinata infatti il Vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano ha scritto su Twitter: “La preoccupazione dei sindacati sullo sdeiè fondata. Il Governo la raccolga, prorogando almeno per alcuni settori in forte sofferenza da tutelare e dando la possibilità di scegliere ulteriore cassa Covid. Nessun rilancio si fonda sull’angoscia delle persone” Le preoccupazione dei sindacati sullo sdeiè fondata. Il ...

Advertising

Fedez : Ho appena visto Mahmood fare una coreografia pazzesca nel suo video, preso dall’entusiasmo ho provato a rifarla dav… - borghi_claudio : Era nervoso. Una bambina di 18 mesi. Se esiste un argomento per la pena di morte è questo mostro. 'Ero nervoso, l… - chetempochefa : “Migliaia di migranti marocchini stanno cercando di raggiungere via mare Ceuta. Purtroppo succedono degli incidenti… - BiagioSiracusa : I #RotoliDiStampaIgienica, i sindacati, parte della magistratura deviata, i partiti deteriorati... durante la pande… - onlythebrave000 : @G0LDENXMILLS Mi spiace tanto. Ora cerco di studiare ma sono preoccupata per una cosa -