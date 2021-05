Overwatch 2, nuovi video di gameplay mostrano le mappe di New York, Toronto e Rio – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha mostrato Overwatch 2 nell’ambito di una presentazione, con nuovi video di gameplay che rivelano le mappe di New York, Toronto e Rio de Janeiro.. Overwatch 2 è stato mostrato da Blizzard nell’ambito di una presentazione da cui sono stati estrapolati dei video di gameplay con alcune delle nuove mappe: New York, Toronto e Rio de Janeiro. Sapevamo che il gameplay di Overwatch 2 sarebbe stato mostrato questo mese, e il team di sviluppo ha mantenuto la parola, confermandosi entusiasta e affiatato nonostante l’addio di Jeff Kaplan. Gli scenari del gioco vantano un design convincente, tanto dal lato artistico … Notizie giochi PC ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Blizzard ha mostrato2 nell’ambito di una presentazione, condiche rivelano ledi Newe Rio de Janeiro..2 è stato mostrato da Blizzard nell’ambito di una presentazione da cui sono stati estrapolati deidicon alcune delle nuove: Newe Rio de Janeiro. Sapevamo che ildi2 sarebbe stato mostrato questo mese, e il team di sviluppo ha mantenuto la parola, confermandosi entusiasta e affiatato nonostante l’addio di Jeff Kaplan. Gli scenari del gioco vantano un design convincente, tanto dal lato artistico … Notizie giochi PC ...

