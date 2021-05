Non siamo pronti a rinunciare a ciabatte e tuta. Cresce del +656% la voglia di campeggio (Di giovedì 20 maggio 2021) “Facciamo fatica a rientrare negli schemi della formalità, la pandemia ci ha insegnato ad andare in giro in tuta e maglietta, a non avere orari, a non fare programmi. Chi ha voglia di mettersi una camicia per andare a cena? La vacanza in campeggio è un tipo di vacanza non strutturata, in cui non è necessario fare programmi, in cui si può vivere alla giornata. Per questo piace”. Sempre più italiani scelgono il campeggio per la prossima estate. Il portale Campeggi.com, leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha registrato un boom di ricerche (+54% nella terza settimana di aprile rispetto all’inizio del mese), con una crescita del +656% se paragonato allo stesso periodo del 2020. Nicola Ferrigni, professore associato di Sociologia presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) “Facciamo fatica a rientrare negli schemi della formalità, la pandemia ci ha insegnato ad andare in giro ine maglietta, a non avere orari, a non fare programmi. Chi hadi mettersi una camicia per andare a cena? La vacanza inè un tipo di vacanza non strutturata, in cui non è necessario fare programmi, in cui si può vivere alla giornata. Per questo piace”. Sempre più italiani scelgono ilper la prossima estate. Il portale Campeggi.com, leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha registrato un boom di ricerche (+54% nella terza settimana di aprile rispetto all’inizio del mese), con una crescita delse paragonato allo stesso periodo del 2020. Nicola Ferrigni, professore associato di Sociologia presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di ...

