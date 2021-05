Morte Maradona, sette indagati per omicidio intenzionale (Di giovedì 20 maggio 2021) La Morte di Diego Armando Maradona è legata a varie ipotesi, ma i pubblici ministeri che stanno indagando sul caso non hanno dubbi su una cosa: El Pibe de Oro è stato ucciso. A riportarlo è l’AFP, secondo cui ci sarebbero sette persone imputate per omicidio intenzionale: gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, il loro coordinatore Mariano Perroni, il dottore che ha organizzato il ricovero domiciliare Nancy Forlini, lo psicologo Carlos Ángel Díaz, la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di base di Diego. Foto: Twitter Gimnasia La Plata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi Diego Armandoè legata a varie ipotesi, ma i pubblici ministeri che stanno indagando sul caso non hanno dubbi su una cosa: El Pibe de Oro è stato ucciso. A riportarlo è l’AFP, secondo cui ci sarebberopersone imputate per: gli infermieri Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid, il loro coordinatore Mariano Perroni, il dottore che ha organizzato il ricovero domiciliare Nancy Forlini, lo psicologo Carlos Ángel Díaz, la psichiatra Agustina Cosachov e il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di base di Diego. Foto: Twitter Gimnasia La Plata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

