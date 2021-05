Meteo, è davvero Primavera temperature sopra la media: ecco dove (Di giovedì 20 maggio 2021) L’anticiclone si è svegliato e gli effetti sono immediati e palesi, dal cielo prevalentemente sereno alle temperature abbondantemente sopra la media: sono queste le principali previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci per giovedì 20 maggio. I dettagli Partiamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di mercoledì 19 maggio e valido per l’intera giornata di oggi giovedì 20 maggio. Non sono presenti avvisi di Meteo avverso la cartina dell’Italia è completamente verde. Il bollettino nazionale di criticità e allerta Meteo-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’anticiclone si è svegliato e gli effetti sono imti e palesi, dal cielo prevalentemente sereno alleabbondantementela: sono queste le principali previsionidell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci per giovedì 20 maggio. I dettagli Partiamo dai dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera di mercoledì 19 maggio e valido per l’intera giornata di oggi giovedì 20 maggio. Non sono presenti avvisi diavverso la cartina dell’Italia è completamente verde. Il bollettino nazionale di criticità e allerta-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello ...

Advertising

karda70 : #Meteo, è davvero #Primavera #temperature sopra la media stagionale: ecco dove #Ambiente #transizioneecologica… - Correnti_D_aria : Caro maggembre rivoremmo del banalissimo sole di primavera per fare qualche passeggiata. Davvero, guarda che il cov… - lifegate : Un video che merita davvero. Lo trovate nell'articolo di @3BMeteo ?? #Florida #razze - razhartt : @capulliarianna So che sembra na presa per il culo il sito, ma qua lo spiegano davvero bene per chi non ha idea di… - MagFra9 : RT @MustErminea: Ma davvero vi piacciono quei profili dove ogni giorno non scrivono altro che critiche? Che siano politiche, sociali, meteo… -